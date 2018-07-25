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Ozanköy’de ev yangını

Ozanköy’de ev yangını

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:54
Ozanköy’de ev yangını

24.07.2018 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Ozanköy’de Günay KUDU’ya ait ikametgahın salon kısmında çalışan klimanın iç ünitesinde meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın ev ve bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu salon içerisinde bulunan muhtelif mobilyalar, elektronik eşyalar, perdeler tamamen, pencere camları ise aşırı ısıdan kırılarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 25.07.2018 14:02
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