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14 Kasım 2017 Salı 20:28

Oya Göz’ün Cezası 18 Ay Oldu

Oya Göz'ün Cezası 18 Ay Oldu
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Oya Göz’ün Cezası 18 Ay Oldu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli'de 20 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında Cuma Mağusalı'nın ölümüne sebebiyet vermekten yargılanarak 12 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Oya Göz aleyhindeki kararı Yüksek mahkeme bozarak 18 ay yaptı.

Yargıtay Ceza Mahkemesi Başkan Ahmet Kalkan ve Üyeler Bertan Özerdağ, Peri Hakkı’dan oluşan mahkeme heyeti sanık aleyhine alt mahkemenin vermiş olduğu ceza süresini hatalı bulunarak yükseltti. Heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı heyet üyesi Bertan Özerdağ açıkladı.

Özerdağ kararda sanık aleyhine verilen mahkûmiyet kararının doğru olduğunu ancak sanığın kazada öncelik hakkı vermesi gerektiği ve sağa dönüşün yasak olduğu yerden çıkış yaparak meydana gelmesine katkısını değerlendirirken yeterli dikkati göstermediğine bulgu yaptıklarını açıkladı. Yargıtay Ceza heyet üyesi Bertan Özerdağ yapmış oldukları bulgular doğrultusunda sanık Oya Göz’ün alt mahkemede mahkûm olduktan sonra almış olduğu 12 aylık hapis cezasını 18 ay olarak düzeltmeyi uygun bulduklarını açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Dava konusu kaza 20 Şubat 2016 tarihinde HC 735 plakalı araçla Gönyeli Belediye Bulvarı’na çıkan Sanık Oya Göz’ün, Cuma Mağusalı’nın yönetimindeki MG 014 plakalı motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelmişti. Mağusalı Çarpışmanın ardından yönetimindeki motosiklet ile Süleyman Yılmaz yönetimindeki EN 382 plakalı salon aracın ön kısmına çarparak yaşamını yitirmişti.


 
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