Otostop Kabusa Döndü



Dörtyol kavşağında köyü Beyarmudu’na gitmek için otostop çeken 35 yaşındaki N.E’yi aracına aldıktan sonra Türkmenköy portakal bahçelerine kaçırarak ırzına geçmeye çalışmakla suçlanan zanlı tutuklandı. 25 yaşındaki zanlı dün “İnsan kaçırma”, “Cinsel birliktelik için alıkoyma”, “Cinsel saldırı”, “Ciddi darp” ve “Kasti hasar” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. zanlı aleyhinde başlatılan soruşturma nedeni ile 3 gün poliste tutuklu kalacak.Olayın soruşturmasın yürüten polis çavuşu Eren Erdelhun mahkemede verdiği ifadesinde, zanlının, 19 Ocak tarihinde N.E’yi Dörtyol kavşağından Beyarmudu’na götürmek maksadıyla aracına alarak Türkmenköy’de portokal bahçeleri olarak bilinen yere götürdüğünü söyledi. Zanlının rızası olmadan N.E’yi alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğunu ifade eden Erdelhun, zanlının müştekinin karşı gelmesi sonucu elleri ile müştekinin yüzüne tokat ve yumruk atıp N.E’yi ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.Zanlı, müştekinin çantasını çekerek sapının kopmasına neden olduğunu söyleyen Erdelhun, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti. Soruşturma sonucu zanlının bir markette durarak 2 tane soğuk kahve aldığının tespit edildiğini ifade eden Erdelhun olay yerinde yapılan incelemede ise konu kahveler bulunarak parmak izi araştırması için emare alındığını kaydetti. Zanlının evinde yapılan aramada olayda giydiği ayakkabıların tespit edilip emare alındığını söyleyen polis çavuşu giydiği kıyafetlerin ise henüz tespit edilemediğini kaydetti. Marketin kamera kayıtlarının ve bölgede olan bazı kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyleyen polis yürütülen soruşturmanın selameti için 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.Zanlının şikayet üzerine tutuklanmasının ardından N.E’nin zanlıyı teşhis ettiği öğrenildi. N.E’nin doktor kontrolünden geçirildiğini ifade eden Erdelhun, yüzünde ciddi şekilde darp edilmeye bağlı şişlikler ve dudağında yarıklar tespit edildiğini açıkladı.Havadis