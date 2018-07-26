banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94817
ALTIN
191.150
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3794
EURO
5.6613
Kıskançlık cinayet işletti!
KISKANÇLIK CİNAYET İŞLETTİ!
Otobüste taciz iddiası
OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI
Kızını taciz etti
KIZINI TACİZ ETTİ
Doğancı'da cinayet
DOĞANCI'DA CİNAYET
banner282
Flaş Haber
Otobüste taciz iddiası
Kapat

Otobüste taciz iddiası

13 yaşındaki kızı taciz etti iddiası

Otobüste taciz iddiası

13 yaşındaki kızı taciz etti iddiası

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:46
Otobüste taciz iddiası

Otobüste taciz iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Lefkoşa güzergâhında minibüs şoförlüğü yapan 64 yaşındaki C.Ö, minibüste yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde teminat duruşmasına çıkarılan zanlı, ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Sami Güneş olayın olgularını anlattı.

Zanlı C.Ö.’nün 24 Temmuz günü Girne-Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen “Cinsel Saldırı” suçundan tutuklu olduğunu belirten Güneş, minibüs şoförlüğü yapan zanlının seyir halindeyken yan koltuğunda oturan ve araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki S.K.’nin vücuduna dokunduğu iddiasıyla gözaltına alındığını dile getirdi. Zanlının, aracın vitesini değiştirme esnasında müşteki S.K.’nin bacağına, göbeğine ve omzuna dokunduğuna yönelik suçlamalarla ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirten Sami Güneş, başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı 1 kişinin zanlı lehinde 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
13 Yaşındaki Kız çocuğuna Cinsel TacizMinibüs şoförü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızını taciz etti
Kızını taciz etti
6 yıl hapis yatacak
6 yıl hapis yatacak
Eniştesini darp etti
Eniştesini darp etti
Rus çifte seri yargılama
Rus çifte seri yargılama
15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum
15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum
Koçin 8 gün daha tutuklu kalacak
Koçin 8 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
Hırsızlık yapmak uğruna ölüyordu
Gonyak hırsızları yakalandı
Gonyak hırsızları yakalandı
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Karagülle tutuklu yargılanacak
Karagülle tutuklu yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim