Otobüste taciz iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Lefkoşa güzergâhında minibüs şoförlüğü yapan 64 yaşındaki C.Ö, minibüste yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde teminat duruşmasına çıkarılan zanlı, ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Sami Güneş olayın olgularını anlattı.

Zanlı C.Ö.’nün 24 Temmuz günü Girne-Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen “Cinsel Saldırı” suçundan tutuklu olduğunu belirten Güneş, minibüs şoförlüğü yapan zanlının seyir halindeyken yan koltuğunda oturan ve araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki S.K.’nin vücuduna dokunduğu iddiasıyla gözaltına alındığını dile getirdi. Zanlının, aracın vitesini değiştirme esnasında müşteki S.K.’nin bacağına, göbeğine ve omzuna dokunduğuna yönelik suçlamalarla ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirten Sami Güneş, başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı 1 kişinin zanlı lehinde 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.