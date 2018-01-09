OTOBÜS DURAĞINDA BAYGIN BULUNMUŞTU...

Otobüs durağında baygın halde bulunan Metin Kocadal ile ona uyuşturucu sattığı iddia edilen İbrahim Görkem Güvener kefaletle serbest kaldı.

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da, otobüs durağında baygın halde bulunan ve uyuşturucu içtiği için fenalaştığı ileri sürülen Metin Kocadal ile uyuşturucu maddeyi satın aldığı öne sürülen İbrahim Görkem Güvener hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, üç gün süren tutukluluğun ardından dün teminat için Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi anımsatan Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Selvili, 4 Ocak 2018 tarihinde, zanlı Metin Kocadal’ın, Dörtyol’da, otobüs durağında baygın halde bulunduğunu ve üzerinde yapılan arama sonucunda, yarım gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu kalıntısı içeren sigara izmariti ele geçirdiklerini söyledi. Zanlı Metin Kocadal’ın gönüllü ifade vererek, konu uyuşturucu maddeyi zanlı İbrahim Görkem Güvener’den aldığını söylediğini kaydeden polis, Güvener’in de tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Selvili, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Toplam 3 bin TL ödediler

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların birer kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi. Yargıç Gökhan Asafoğulları ayrıca, zanlı ibrahim Görkem Güvener’in 2 bin, zanlı Metin Kocadal’ın ise bin TL nakdi kefalet ödemesi yönünde emir verdi.

Kaynak: Diyalog