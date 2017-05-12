Polisiye Olaylar:
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12 Mayıs 2017 Cuma 13:01

Ortaköy’de Uyuşturucu Operasyonu!

Ortaköy'de Uyuşturucu Operasyonu!
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 


Lefkoşa Ortaköy bölgesinde alınan ihbar üzerine zanlı Kani Senal’ın ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Kani Senal’ın 11 Mayıs tarihinde saat 10.30 -11.30 raddelerinde alınan ihbar üzerine ikametgâhında yapılan aramamda, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet naylon parçası bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişinin de arandığını söyleyerek ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.  
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Ortaköy’de Uyuşturucu Operasyonu
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