Ortaköy’de Uyuşturucu Operasyonu!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Kani Senal’ın 11 Mayıs tarihinde saat 10.30 -11.30 raddelerinde alınan ihbar üzerine ikametgâhında yapılan aramamda, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet naylon parçası bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişinin de arandığını söyleyerek ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.