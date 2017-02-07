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07 Şubat 2017 Salı 07:09

OPERASYON DERİNLEŞTİ!

OPERASYON DERİNLEŞTİ!
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Narkotik ekipleri, Cuma akşamı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunu derinleştirdi. Zanlıların itiraflarından hareket eden polis O.N. ve H.A.Ç.’yi de tutuklayarak mahkemeye çıkardı 

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin Cuma akşamı başlattıkları ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdükleri operasyonla ilgili soruşturmasını genişlettikçe tutuklu sayısı artıyor.

Polis, 2 kilo uyuşturucu ve 70 gram kokain ile ilgili tutuklananlar arasında bulunan zanlı Kemal Numan Mehmet’tin Karaoğlanoğlu’nda kalmakta olduğu evde uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Yapılan sorgulamada, zanlı Kemal Numan Mehmet ‘in amcası O.N.’nin miktarı belli olmayan uyuşturucuyu H.A.Ç. ile birlikte imha ettiğini tespit eden polis ekipleri, O.N. ve H.A.Ç.’yi sorgulamak üzere önceki gece tutukladı.

Biri kabul etti, bir etmedi

Yapılan sorgulamada zanlı Kemal Numan Mehmet ‘in evindeki uyuşturucuyu alarak imha ettiğini itiraf eden Mehmet’in amcası O.N. suçunu kabul ederken, H.A.Ç. suçlamaları ret etti.

Zanlılar “Uyuşturucu tasarrufu” ve “emareleri yok etme” suçlarından Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi.

Tutuklamalar devam ediyor

Edinilen bilgide, Narkotik ekiplerinin başlattığı geniş çaplı operasyon sonucu 2 kilo uyuşturucu ve 70 gram kokain ile ilgili tutuklamaların devam ettiği öğrenildi.

Söz konusu suçla bağlantılı H.Ö. isimli kişinin de tutuklandığını ve bugün tutukluluk süreleri dolan Uğur Süzen, Malek Mohammed Ali, Kemal Numan Mehmet, Can Tekin Yılmaz, Ekin Ersoy ve Bilal Zybair ile birlikte Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: Havadis

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