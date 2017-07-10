Önüne Geleni Dolandırdı!

Algan 4 gün daha tutuklu kalacak



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis çavuşu İbrahim Kunt olayla ilgili bulguları aktardı. Kunt huzurda bulunan zanlı Mehmet Algan’ın Mart – Nisan 2017 tarihleri arasında kendisini Kıbrıs’ta Cumhuriyetçi Halk Partisi danışmanı olarak tanıttıktan sonra iki kişiyi kendilerine TC Yardım Heyetinden iş kurmalarını sağlamak maksadı ile 850 bin sterlin kredi çıkaracağı vaadinde bulunduktan sonra konu şahıslardan 8500 Euro ve 19 600 TL nakit parayı sahtekârlıkla aldığını ve hiçbir başvuru yapmadığını söyledi.Polis zanlının ayrıca 2 Suriyeliyi ise kendilerini KKTC vatandaşı yapacağı vaadi ile kandırdıktan sonra 33 bin Euro paralarını sahtekârlıkla aldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini, daha önce alınan 3 günlük süre zarfından birçok kişiden ifade alındığını ve zanlının sahtekârlıkla temin ettiği paraların büyük bir bölümünü ise kumarhanede harcadığının tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.