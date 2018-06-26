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Önce kaçtı sonra geri döndü

Önce kaçtı sonra geri döndü

26 Haziran 2018 Salı 17:27
Önce kaçtı sonra geri döndü

Önce kaçtı sonra geri döndü

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı bölgesinden telleri atlayarak Güney Kıbrıs’a giden ancak pişman olup hemen geri dönerek polise teslim olan Pakistanlı Muhammed Nasiri bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Aytan Özoğlu, zanlının birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklandığını söyledi. Zanlının bugün gece saat 01. 30 sıralarında lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı bölgesinden tellerden atlayarak Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçtiğini kaydeden polis, zanlının yarım saat sonra Ledra Palace Sınır Kapısı’na gelerek polise teslim olduğunu ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, Pakitanlı ve ülkede kaçak olduğunu belirten polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 1 ay süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısPakistanlı Muhammed Nasiri
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