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Önan tutuksuz yargılanacak

Önan tutuksuz yargılanacak

26 Ekim 2018 Cuma 18:32
Önan tutuksuz yargılanacak

Önan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Merit Royal Casino’da canlı oyun masası gözetmeni olan ve şuan aynı olayla ilgili tutuklu bulunan Ahmet Esen ile anlaşarak oyun oynamadan kaybettiği gösterilen ve 2 bin 100 Dolar parayı sahtekârlıkla temin eden zanlı Mustafa Önan, aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Önan, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolun’da görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Mustafa Önan’ın “Müstahdem tarafından sirkat” , “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ali Aslan, zanlının 22 Eylül ve 5 Ekim tarihleri arasında A.C., isimli kişinin kimliğine bürünerek casino kasasından oyun oynamış gibi gösterip 2 bin 100 Dolar parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Aslan, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen Önan, cezaevine gönderildi.

Huzurunda verilen şahadedi değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 35’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi

Anahtar Kelimeler:
Ahmet EsenMustafa ÖnanMerit Royal Casino
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