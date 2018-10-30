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Onaç tutuksuz yargılanacak

Onaç tutuksuz yargılanacak

30 Ekim 2018 Salı 19:57
Onaç tutuksuz yargılanacak

Onaç teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karaoğlanoğlu’nda hafta sonu yönetimindeki çöp kamyonu ile motosikletliye çarpan Dirvana Onaç aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Onaç, tutukluluk süresinin ardından bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Vedat Çetinkaya, kazanın oluş şeklini anlattı. Çetinkaya, “Kaza Girne Karaoğlanoğlu’nda Acı Yonca Sokağı üzerinde meydana gelmiştir. Kuzey’e doğru seyreden Dirvana Onaç yönetimindeki NP 269 plakalı çöp kamyonu ile dikkatsizce anayola giriş yaptı. Çöp kamyonu Batı istikametinden dikkatsizce seyreden Aziz Kara’nın kullandığı KK 682 plakalı motosikletle çarpıştı” dedi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Aziz Kara’nın Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını aktaran Çetinkaya, Kara’nın kritik 48 saatlik süreyi atlattığını ve durumunun iyiye gittiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü olduğunu ve ailesi ile birlikte kaldığını kaydeden Çetinkaya, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği, 60’şar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Dirvana Onaççöp KamyonuKaza
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