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27 Kasım 2017 Pazartesi 15:36

Ölümlü Kazaya 4 Yıl Hapis

Ölümlü Kazaya 4 Yıl Hapis
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Ölümlü Kazaya 4 Yıl Hapis

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa - Mağusa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında 23 Temmuz tarihinde sabahın erken saatlerinde yolun solunda yaya olarak bulunan 26 yaşındaki Barış Hakan’a çarparak ölümüne sebep olan sanık Franklin Onyedika Onuora aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguların değerlendirildiğini sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Murat Soytaç ancak sanığın kaza öncesinde suç işlemeye başladığını ülkemizde araç kullanma izni bulunmamasına rağmen başkası adına kiralanmış olan bir aracı alarak sürdüğünü, buna ek olarak kaza öncesinde Güzelyurt bölgesinde konu aracı sürdüğü sırada radara yakalandığını ve süratli sürüş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Yargıç Soytaç zanlının da daha sonra kavşağa gelmesine rağmen hızını düşmeyerek gerekli tedbiri almadığını yayaya çarptıktan sonra durmayarak aracını 1 km uzağa götürüp sakladığını ve olay yerine gelerek durduğu esnada polis ekipleri tarafından şüphelenilmesi üzerine tespit edilerek tutuklandığını belirterek tüm bunların aleyhine ağırlaştırıcı sebep olduğunun altını çizdi.

Yargıç Murat Soytaç tüm aktardıkları ışığında sanığın işlemiş olduğu tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir fiil ile başkasının ölümüne sebep olma başta olmak üzere 4 davadan yargılandığını ve suçlu bulunup mahkûm edildiğini söyledi. Yargıç Soytaç tüm aktardıkları ışığında sanığı oy birliği ile aleyhine getirilen davalardan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.


 
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KazaölümBarış HakanFranklin Onyedika Onuora
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