banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92227
ALTIN
246.033
DOLAR
6.3478
STERLİN
8.2952
EURO
7.3771
Hırsız Polat kaçak çıktı
HIRSIZ POLAT KAÇAK ÇIKTI
Hap soruşturmasında yeni tutuklu
HAP SORUŞTURMASINDA YENİ TUTUKLU
Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası
4 YIL HAPİS YATACAK
Yağmurlu Hava Sürecek
YAĞMURLU HAVA SÜRECEK
banner282

Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası

Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:53
Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası

Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa - Girne Anayolu 10-11 km’leri arasında meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak hatalı görülen araç sürücüsü Dilnaz Mamedova aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemsi heyeti huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında oy birliği ile verilen kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Ulunay, kararda “Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak” suçunun 7 yıl kadar hapis cezası veya 5 bin TL’ye kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, ölümlü trafik kazalarında yıllardır düşüş olmadığını belirtti. Ulunay, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Kıdemli Yargıç, kazanın neticesinde bir kişinin ölmesi, üç kişinin yaralanmasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, müteveffanın ailesinin sanığı affetmiş olmasını, sabıkasız oluşunu sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti. Ulunay, sanığa ceza takdir ederken, kamu menfaatini göz önünde bulundurduklarını kaydederek, sanığa oybirliğiyle 4 yıl hapis cezası verdiklerini ve 6 ay ehliyetine el koyduklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Dilnaz MamedovaÖlümlüKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katil Fevzi 8 gün daha tutuklu kalacak
Katil Fevzi 8 gün daha tutuklu kalacak
Hırsız Polat kaçak çıktı
Hırsız Polat kaçak çıktı
Hap soruşturmasında yeni tutuklu
Hap soruşturmasında yeni tutuklu
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Karabetça Amerika’dan altın ile döndü
Karabetça Amerika’dan altın ile döndü
Şeker devam dedi
Şeker devam dedi
Sanal betçi Törehan yine tutuklandı
Sanal betçi Törehan yine tutuklandı
Girne’de FETÖ’den 3 tutuklama
Girne’de FETÖ’den 3 tutuklama
Hırsızlar Tutuksuz Yargılanacak
Hırsızlar Tutuksuz Yargılanacak
Uyuşturucu İle Gelen Turistler Tutuklu Yargılanacak
Uyuşturucu İle Gelen Turistler Tutuklu Yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim