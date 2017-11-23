Ölümlü Kazaya 3 Yıl 10 Ay Hapis



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıGirne - Alsancak Çevreyolu Karmi kavşağı yakınlarında 8 Eylül tarihinde Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Azamad Rajapov’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan 26 yaşındaki Rüstem Hudayberdiyev hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırıldı. Fadıl Aksun başkanlığında, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin gerekçeli kararını Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun okudu.Aksun kararda sanığın kazanın meydana geldiği Girne - Alsancak Çevreyolu Karmi kavşağında viraja geldiği zaman hızını makul seviyeye düşürmediğini, kazaya neden olduğunu ve bu kazada mutlak kusurun sanığa ait olduğunu ifade etti. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının giderek attığına vurgu yapan Aksun, yaşanan kazaların toplumda büyük bir etki bıraktığını ifade etti. Aksun, insan yaşamının son bulduğu böylesi suçlara karşı mahkemelerin caydırıcı ceza vermesi gerektiğine vurgu yaptı. Böylesi suç işleyenlere ceza verirken kamu menfaatinin göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydeden Aksun, sanığın tedbirsiz ve dikkatsiz araç kullanarak ölüme neden olma suçundan 3 yıl 10 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı. Aksun, sanığın yabancı uyruklu olduğunu, cezasını çektikten sonra ülkeden ihraç edileceğini, ehliyeti konusunda tedbir kararı verme gereği olmasa da yürütme organının zaman zaman ihraç kararlarını iptal etmesinden dolayı bu yönde de bir karar vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Aksun, sanığın 2 yıl boyunca sürüş ehliyeti sahibi olmasını men etti.