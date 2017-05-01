Ölümlü Kazada Yeni Gelişme

Mamedova 2 gün daha tutuklu kalacak



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Hatice Zeybek olayla ilgili bulguları aktardı. Zeybek huzurda bulunan zanlı Dilnaz Mamedova’nın 27 Nisan tarihinde saat 23.50 sıralarında yönetimindeki ED 760 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak akasya ağaçlarına çarpıp tarla içerisinde durduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Atar’ın yaşamını yitirdiğini diğer yolcular Feray Okuçlu ve Umut Şanverdi’nin normal servise alındığını ancak Hüseyin Doğan’ın ise halen yoğum bakımda tutulduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bu nedenle zanlı Mamedova’nın 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.