Polisiye Olaylar:
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01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:02

Ölümlü Kazada Yeni Gelişme

Ölümlü Kazada Yeni Gelişme
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Mamedova 2 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa - Girne Anayolu 10-11 km’leri arasındameydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak hatalı görülen araç sürücüsü Dilnaz Mamedova ek tutukluluk süresi talebi ile bugün yeniden Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Hatice Zeybek olayla ilgili bulguları aktardı. Zeybek huzurda bulunan zanlı Dilnaz Mamedova’nın 27 Nisan tarihinde saat 23.50 sıralarında yönetimindeki ED 760 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak akasya ağaçlarına çarpıp tarla içerisinde durduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Atar’ın yaşamını yitirdiğini diğer yolcular Feray Okuçlu ve Umut Şanverdi’nin normal servise alındığını ancak Hüseyin Doğan’ın ise halen yoğum bakımda tutulduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bu nedenle zanlı Mamedova’nın 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Dilnaz MamedovaKazaölüm
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