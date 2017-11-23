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23 Kasım 2017 Perşembe 10:54

ÖLÜMLÜ KAZADA KARAR VERİLDİ!

Temmuz ayında Girne Alsancak yolunda aracında yolcu olarak bulunan bir kişinin ölümüne neden olan Rüstem Hudaberdiyev 3 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

ÖLÜMLÜ KAZADA KARAR VERİLDİ!
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Temmuz ayında Girne Alsancak yolunda aracında yolcu olarak bulunan bir kişinin ölümüne neden olan Rüstem Hudaberdiyev 3 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Kaza nasıl olmuştu?
“Kaza, 9 Temmuz akşamı saat 20.15’te, Girne – Alsancak Çevreyolu’nun 7-8 kilometreleri arasında, 26 yaşındaki Rüstem Hudayberdiyev’in yönetimindeki FU 135 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi kavşağına yaklaşık 300 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran bariyere çarptıktan sonra tavanı üzerinde ters dönerek sürüklenip yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak durmasıyla gerçekleşmişti
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Azamad Rajapov, olay yerinde yaşamını yitirmişti

 
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