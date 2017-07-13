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13 Temmuz 2017 Perşembe 16:45

Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak

Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak
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Ölümlü Kaza Zanlısı Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Alsancak çevreyolunda Türkmenistan uyruklu Azamad Rajapov’un ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili tutuklanan araç sürücüsü Rüstem Hudayberdiyev hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat talebi ile bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Kaza ile ilgili soruşturmayı yapan polis, 10Temmuz tarihinde Girne - Alsancak Çevreyolu 7-8 km'leri arasında saat 20.15 sıralarında yönetimindeki FU 135 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce Girne istikametine doğru seyreden Rüstem Hudayberdiyev’in, Karmi kavşağına yaklaşık 300 metre kala direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refujü ayıran bariyere çarptıktan sonra tavanı üzerinde ters dönerek sürüklenip yolun solunda bulunan bariyerlere çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu Azamad Rajapov’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini, araçta yolcu olarak bulunan Nar Murat Mammetgulyyev’in ağır, araç sürücüsü Rüstem Hudayberdiyev ile araçta yolcu olarak bulunan Derkarjan Charyyev’in ise yara almadan kurtulduğunu ifade etti. Ağır yaralanan Nar Murat Mammetgulyyev ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu kaydeden polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduğunu belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Kaza, Girne - Alsancak Çevreyolu’nun 7-8 kilometreleri arasında, 26 yaşındaki Rüstem Hudayberdiyev’in yönetimindeki FU 135 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi kavşağına yaklaşık 300 metre kala direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran bariyere çarptıktan sonra tavanı üzerinde ters dönerek sürüklenip yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak durmasıyla gerçekleşmişti. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Azamad Rajapov olay yerinde yaşamını yitirmiş, araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Nar Murat Mammetgulyyev, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.


 
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