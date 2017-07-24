Ölümlü Kaza Zanlısı Mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Yaşar Arkıner, olayla ilgili bulguları aktardı. zanlıların dün sabah saatlerinde Barış Hakan’ın ölümü ile ilgili tutuklandıklarını anlattı. Polis kazanın 23 Temmuz’da sabah saat 04.00 sıralarında Lefkoşa-Mağusa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Polis çavuşu Arkıner, zanlı Franklin Onyedika Onuora’nın yönetimindeki MJ 919 Z kiralık araçla Mağusa’ya doğru dikkatsiz ve süratli seyrettiği esnada, Yonca kavşağı yakınlarında aynı istikamete doğru yaya olarak seyreden Barış Hakan’a aracının sol kısmı ile sert bir şekilde çarptıktan sonra 50 metre sürüklediğini kaydetti. Arkıner, Hakan’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde feci şekilde can verdiğini ifade etti.Polis çavuşu Yaşar Arkıner, zanlının kaza anında durmayarak kaçtığını 500 metre gittikten sonra aracını bir iş yeri önünde gizleyerek olay yerine yaya olarak geri döndüğünü belirtti. Zanlının olay yerinde panik halinde olması ve şok geçirmesi sebebi tespit edilerek tutuklandığını yaklaşık 1 saat sonra gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ve aracın yerini gösterdiğini söyledi. Polis çavuşu Yaşar Arkıner, zanlı Franklin Onyedika Onuora’nın dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandığını, Samtoo Valentine Okolie’nin ise zanlı Onuora’ya KKTC ehliyeti olmadığı halde adına kiraladığı aracı vermekten tutuklandığını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlılar aleyhinde soruşturmanın çok yeni olduğuna vurgu yaparak soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.