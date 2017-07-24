FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:05

Ölümlü Kaza Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı

Ölümlü Kaza Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa - Mağusa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında dün sabahın erken saatlerinde yolun solunda yaya olarak yürümekte olan 26 yaşındaki Barış Hakan’a çarparak ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanan zanlı Franklin Onyedika Onuora ve ona kullanma izni olmamasına rağmen kendi adına kiraladığı aracı veren zanlı Samtoo Valentine Okolie dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Yaşar Arkıner, olayla ilgili bulguları aktardı. zanlıların dün sabah saatlerinde Barış Hakan’ın ölümü ile ilgili tutuklandıklarını anlattı. Polis kazanın 23 Temmuz’da sabah saat 04.00 sıralarında Lefkoşa-Mağusa anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Polis çavuşu Arkıner, zanlı Franklin Onyedika Onuora’nın yönetimindeki MJ 919 Z kiralık araçla Mağusa’ya doğru dikkatsiz ve süratli seyrettiği esnada, Yonca kavşağı yakınlarında aynı istikamete doğru yaya olarak seyreden Barış Hakan’a aracının sol kısmı ile sert bir şekilde çarptıktan sonra 50 metre sürüklediğini kaydetti. Arkıner, Hakan’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde feci şekilde can verdiğini ifade etti.

Polis çavuşu Yaşar Arkıner, zanlının kaza anında durmayarak kaçtığını 500 metre gittikten sonra aracını bir iş yeri önünde gizleyerek olay yerine yaya olarak geri döndüğünü belirtti. Zanlının olay yerinde panik halinde olması ve şok geçirmesi sebebi tespit edilerek tutuklandığını yaklaşık 1 saat sonra gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ve aracın yerini gösterdiğini söyledi. Polis çavuşu Yaşar Arkıner, zanlı Franklin Onyedika Onuora’nın dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandığını, Samtoo Valentine Okolie’nin ise zanlı Onuora’ya KKTC ehliyeti olmadığı halde adına kiraladığı aracı vermekten tutuklandığını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlılar aleyhinde soruşturmanın çok yeni olduğuna vurgu yaparak soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Ölümlü Kaza Zanlısı Mahkemeye çıkarıldı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt Yolunda Uyuşturucu Operasyonu Güzelyurt Yolunda Uyuşturucu Operasyonu
8 Yıl Sonra Tutuklandı 8 Yıl Sonra Tutuklandı
Kokain Zanlıları Teminata Bağlandı Kokain Zanlıları Teminata Bağlandı
Yurt Dışına Çıkışı Yasaklandı Yurt Dışına Çıkışı Yasaklandı
İngiltere Tavuri’ye Yaramadı İngiltere Tavuri’ye Yaramadı
Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Güzelyurt Yolunda Uyuşturucu Operasyonu

Haberi Oku