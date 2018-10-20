Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

2 gün tutuklu kalacak…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov’un ölümüne neden olmakla suçlanan minibüs şoförü zanlı Mohammad Ahmad dün mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov’un ölümüne neden olmakla suçlanan minibüs şoförü zanlı Mohammad Ahmad bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olma” ve “Süratini salim hadde indirmeme” suçlamalarıyla bugün mahkemeye çıkarılan zanlı Ahmad aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Bisiklet sürücüsü durmadı, kazaya neden oldu…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mohammad Ahmad’ın 19 Ekim 2018 tarihinde Mağusa’da Ayhan Niyazi Sokak ile Altay Sokak’ın kesiştiği yol kavşağında yönetimindeki TPR 892 plakalı minibüs ile Ayhan Niyazi Sokak üzerinde otobüs terminali istikametine doğru seyredip kavşağa yaklaştığında süratini salim hadde düşürmeden dikkatsiz bir şekilde kavşağa girdiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Ahmad’ın yönetimindeki minibüs ile kavşağa girmesi sonucu o esnada solundan Altay Sokak üzerinde seyreden ve anayola geldiğinde dur levhasına riayet etmeden kavşakta durmayıp tehlikeli bir şekilde Ayhan Niyazi Sokak’a giriş yapan Bayram Rasulov yönetimindeki bisiklete çarptığını açıkladı. Kaza sonucu ağır yaralanan Rasulov’un önce Mağusa Devlet Hastanesine ardından ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten tahkikat memuru Rasulov’un dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını söyleyen tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkuç Bilgeç, zanlı Mohammad Ahmad’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.