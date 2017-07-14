ÖLÜMLÜ KAZA İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Girne-Değirmenlik yolunda 10 Temmuz’da meydana gelen ve 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan’ın yanarak can verdiği trafik kazasıyla ilgili tutuklanan M.K 2 ay cezaevine gönderildi.

Girne-Değirmenlik yolunda 10 Temmuz’da meydana gelen ve 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan’ın yanarak can verdiği trafik kazasıyla ilgili tutuklanan M.K 2 ay cezaevine gönderildi.Bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan zanlının SÜRÜŞ EHLİYETİNİN OLMADIĞI, SİGORTA KAPSAMAKSIZIN ARAÇ KULLANDIĞI ortaya çıktı.Bugünkü duruşmada polis; zanlının kaza anında dikkatsiz sürüş ve aşırı sürat nedeniyle yolun sağına geçerek 1 kişinin ölümüne neden olduğunu da açıkladı.,Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz’da saat 00.20 sıralarında Mehmet Karakuş (E-25), DD 683 plakalı aracıyla Girne - Değirmenlik Anayolu’nda Değirmenlik istikametinde aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajı alamayarak yolun sağından dışarıya çıkmıştı.Yol kenarındaki bariyerlere sağ ön kısmı çarpan araç, çarpmanın etkisiyle tekrar yola savrularak, o esnada Girne istikametine doğru seyreden Muhammad İkbal (E-54) yönetimindeki TND 087 plakalı araca çarpmıştı.Çarpışma sonucu DD 683 plakalı araç yol dışına çıkarak toprak banket içerisinde alev alarak yandı. Araçta yolcu olarak bulunan Buğarhan yanarak yaşamını yitirmişti.