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14 Temmuz 2017 Cuma 09:45

ÖLÜMLÜ KAZA İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

ÖLÜMLÜ KAZA İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
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Girne-Değirmenlik yolunda 10 Temmuz’da meydana gelen ve 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan’ın yanarak can verdiği trafik kazasıyla ilgili tutuklanan M.K 2 ay cezaevine gönderildi.

Girne-Değirmenlik yolunda 10 Temmuz’da meydana gelen ve 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan’ın yanarak can verdiği trafik kazasıyla ilgili tutuklanan M.K 2 ay cezaevine gönderildi.

Bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan zanlının SÜRÜŞ EHLİYETİNİN OLMADIĞI, SİGORTA KAPSAMAKSIZIN ARAÇ KULLANDIĞI ortaya çıktı.Bugünkü duruşmada polis; zanlının kaza anında dikkatsiz sürüş ve aşırı sürat nedeniyle yolun sağına geçerek 1 kişinin ölümüne neden olduğunu da  açıkladı.,

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz’da saat 00.20 sıralarında Mehmet Karakuş (E-25), DD 683 plakalı aracıyla Girne - Değirmenlik Anayolu’nda Değirmenlik istikametinde aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajı alamayarak yolun sağından dışarıya çıkmıştı.

Yol kenarındaki bariyerlere sağ ön kısmı çarpan araç, çarpmanın etkisiyle tekrar yola savrularak, o esnada Girne istikametine doğru seyreden Muhammad İkbal (E-54) yönetimindeki TND 087 plakalı araca çarpmıştı.Çarpışma sonucu DD 683 plakalı araç yol dışına çıkarak toprak banket içerisinde alev alarak yandı. Araçta yolcu olarak bulunan Buğarhan yanarak yaşamını yitirmişti.
 
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