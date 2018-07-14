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Ölümden döndüler
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Ölümden döndüler

Ucuz kurtuldular

Ölümden döndüler

Ucuz kurtuldular

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:11
Ölümden döndüler

13.07.2018 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Sadrazamköy’de bulunan kilise bölgesinden, Yousif DİOLA ve İlla DİOLA kullanımlarında bulundurdukları balıkçı teknesi ile denize açılmış ve tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tekneleri ile birlikte mahsur kalmışlardır. Aynı gün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda, konu tekne 3-4 kilometre açıkta alabora olmuş şekilde adı edilenler ise kilisenin 300-400 metre batısında sağ olarak bulunmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 14.07.2018 11:18
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