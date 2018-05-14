Ölmüş akrabası üzerinden devleti 400 Bin TL vurdu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ölmüş olan akrabasının 12 yıldır maaşını alarak yaklaşık 400 bin TL devleti dolandıran zanlı Hasan Kaptan aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Hasan Kaptan’ın 2006 - 2018 yılları arasında ölmüş olan akrabası İsmail Hakkı Kaptan’ın ölümünü bildirmeyerek ortak hesaplarından Sosyal Sigortalar tarafından yatırılan malul emekli maaşını çektiğini söyledi. Zanlının bu yolla yaklaşık 400 bin TL temin ettiğini kaydeden polis, olayın ortaya çıkması üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru Tarman 2006 -2018 yılları arasında yapılan işlemler için Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar nezdinde arşiv incelemesi yapılacağını ayrıca ölmüş olan şahsın ölüm sebebinin yeniden incelemeye alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Hamza Tarman meselede ayrıca zanlı ile müteveffanın ortak hesabı olan hesabın nasıl ve hangi koşullarda açıldığını da inceleneceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen Yargıç Tacan Reynar zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için talep edilen sürenin makul olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.