Polisiye Olaylar:
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24 Şubat 2017 Cuma 18:27

Okultaş Teminata Bağlandı

Okultaş Teminata Bağlandı
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Okultaş Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize İzmir’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy’e yakalanan zanlı Ahmet Okultaş teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Ahmet Okultaş’ın 21 Şubat tarihinde saat 16.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy’nin tepki vermesi sonucunda üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, genellikle ülkemizde turist statüsünde bulunan ve bu tür suçlardan ötürü mahkemeye çıkarılan zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevinde beklediğini ancak yanan Devlet Laboratuvarının henüz faaliyete geçmemesi ve emarelerin tahlil neticelerinin çıkmaması üzerine zanlıların kişi hak ve özgürlüklerinden mahrum kalmaması açısından tutuksuz olarak beklemelerinin uygun görüldüğünü belirtti. Kıdemli Yargıç Reynar bu nedenle zanlı Okultaş’ın davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 4 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
UyuşturucuAhmet Okultaş
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