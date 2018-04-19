Ogundana teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de devriye gezen Narkotik Polisi, tarafından şüpheli hareketleri sonucu yakalanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisihakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak teminat talep edildi. Mahkeme, öğrenci olan zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, zanlı Ogundana’nın 14 Nisan 2018 tarihinde, saat 00.15 sıralarında Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, polis tarafından şüpheli vaziyette görülmesi nedeni ile üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada iki ayrı foil kâğıdına sarılı 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri bulunan bir adet elle sarılmışı sigara bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının tutuklanmasının ardından evinde yapılan aramada yatak odasında 8 ayrı foil kâğıdında sarılı yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve 10 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.