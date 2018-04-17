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Ogundana 2 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de şüpheli tavırları üzerinde devriye gezen polis ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Olusengu Elijah Ogundana tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ogundana 2 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de şüpheli tavırları üzerinde devriye gezen polis ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Olusengu Elijah Ogundana tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Nisan 2018 Salı 18:52
Ogundana 2 gün daha tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de şüpheli tavırları üzerinde devriye gezen polis ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Olusengu Elijah Ogundana tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlı Olusengu Elijah Ogundana’nın 14 Nisan 2017 tarihinde, saat 00.15 sıralarında Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, polis tarafından şüpheli vaziyette görülmesi nedeni ile üzerinde yapılan aramada, iki ayrı foil kâğıdına sarılı 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri bulunan bir adet elle sarılmışı sigara bulunduğunu söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından akabinde zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasında 8 ayrı foil kâğıdında sarılı yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Zor mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını söyleyerek zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurumda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Olusengu Elijah OgundanaUyuşturucu
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