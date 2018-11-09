Öğretmenden öğrencisine cinsel saldırı iddiası…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da bulunan bir lisede öğretmen olarak çalışan Hasan Hüseyin Doğançiçek’in, 16 yaşındaki bir kız öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü öğretmeni Doğançiçek’in de katıldığı sınıf pikniğine giden 16 yaşındaki kız, piknik dönüşünde kendisini evine bırakacak olan öğretmeni Doğançiçek’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. 16 yaşındaki kızın şikayeti üzerine dün tutuklanan zanlı Doğançiçek “Cinsel saldırı” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Müşteki kız annesiyle polise şikayetçi oldu…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Hasan Hüseyin Doğançiçek’in 3 Kasım 2018 tarihinde Mağusa’da Aşıklar Tepesi’nde kullanımındaki GY 492 plakalı araç içerisinde öğrencisi olan 16 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Müştekinin 8 Kasım 2018 tarihinde annesi ile birlikte polise gelerek olayı anlatması sonucu Sosyal Hizmet görevlisi huzurunda ifadesinin alındığını belirten tahkikat memuru, zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlının mesele ile ilgili olarak detaylı bir gönüllü ifade verdiğini belirterek, zanlının böyle bir olayın gerçekleşmediğini ve Aşıklar Tepesine gitmediklerini beyan ettiğini açıkladı. Zanlı ile müşteki arasında “Whatsapp” üzerinden görüşmeleri olduğunu ifade eden tahkikat memuru, bunlarla ilgili olarak cep telefonlarının emare alınarak incelenmek üzerine PGM Data İnceleme Şubesine gönderildiğini belirtti. Tahkikat memuru ayrıca, zanlının müştekiyi eve götürüş güzergahında bulunan kamera görüntülerinin de inceleneceğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hasan Hüseyin Doğançiçek’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.