Öğrenci yurdunda yangın

02.06.2018 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Başbakanlık ışıkları yanında faaliyet gösteren Karaca Gruba ait Premium kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin ödev yapmak için kullandığı ispirto tüpünün yeniden alev alıp kişisel eşyalarını tutuşturması neticesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, 209 numaralı yurt odasının kliması, zemin parkesi ve kapısı yanarak zarar görürken, söz konusu oda ve koridor çıkan isten zarar görmüştür. Dumandan etkilenen yurtta kalan beş kişi ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş oldukları tedavilerini müteakip taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.