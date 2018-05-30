Öğrenci evinde uyuşturucu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da evlerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklananilekardeşler bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 29 Mayıs’ta iki zanlının kaldığı evde yapılan aramada salondaki masa altında paketler halinde 7 gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan metal öğütücü de bulunarak emare yapıldığını ifade etti. Tutuklanan zanlılardan Karam Muhammed’in ifade vererek uyuşturucu maddeyi 28 Mayıs’ta 4 gramını 600 TL olarak aldığını ve bir kısmını içtiklerini itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlılara uyuşturucu veren şahsın arandığını, maddelerin analize gönderileceğini, ifadeler alınacağını kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşat, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.