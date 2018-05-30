Öğrenci evinde uyuşturucu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Polis, 29 Mayıs’ta iki zanlının kaldığı evde yapılan aramada salondaki masa altında paketler halinde 7 gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan metal öğütücü de bulunarak emare yapıldığını ifade etti. Tutuklanan zanlılardan Karam Muhammed’in ifade vererek uyuşturucu maddeyi 28 Mayıs’ta 4 gramını 600 TL olarak aldığını ve bir kısmını içtiklerini itiraf ettiğini kaydetti.
Soruşturmanın devam ettiğini, zanlılara uyuşturucu veren şahsın arandığını, maddelerin analize gönderileceğini, ifadeler alınacağını kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Rauf Kürşat, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.