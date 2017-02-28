Polisiye Olaylar:
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28 Şubat 2017 Salı 08:06

Öfkeli Aile Polislik Oldu

Öfkeli Aile Polislik Oldu
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Öfkeli Aile Polislik Oldu
Doğanköy’de Pazar günü müzik tartışmasında, Burak Güler tarafından bıçaklanan Fevzi Budak’ın yakınları dün mahkeme önünde Güler’e saldırmak istedi, polis olay çıkmasını engelledi


Doğanköy’de Pazar günü aralarında müzik konusu yüzünden sabah saat 05.50 sıralarında kavga çıkan ve kan akan olayda tutuklanan Burak Güler ve Hasan Budak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Göğsünden bıçaklanan Fevzi Budak’ın yakınları ise mahkeme önünde toplanarak olay çıkarmak istedi.

Öfkeli aile polis tarafından mahkeme avlusundan uzaklaştırılırken, mahkeme dışından Güler’e tehdit yağdırıp hakaret etti.

Polis, mahkeme avlusunda geniş güvenlik alırken kalabalık Güler’in mahkemeden çıkışını bekledi.

Zanlı Burak Güler, geniş güvenlik önlemi altında polis karakoluna götürüldü.

Polisin müdahalesi ile Budak’ın ailesi yatıştırılırken, Yargıç Mesut Mesutoğlu mahkeme avlusunda olay çıkarmaya çalışanlar hakkında ileri işlem yapılması için emir verdi.

Bıçaklanan Fevzi Budak’ın babası ve yakını polis tarafından Girne Merkez Karakolu’na götürülerek aleyhlerinde dava okunduğu öğrenildi.

Güler’in başında 8 dikiş var

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlı Hasan Budak’ın “Yaralama” ve “Tecavüzkâr alet taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini, Doğanköy’de önceki gün sabah saat 05.50 raddelerinde Fevzi Budak ve Burak Güler’in tartıştıkları esnada zanlı Hasan Budak’ın tasarrufunda bulundurduğu tahta ile Burak Güler’in kafasına vurarak yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Güler’in başında 8 dikiş olduğunu kaydeden Zaifer, zanlı Hasan Budak aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ve ülkede turist statüsünde olduğunu kaydetti.

155 bin TL teminat ödedi

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Budak’ın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 25’er Bin TL’lik kefalet ve şahsi imza edeceği 100 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

“Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanacak

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlı Burak Güler’in ise yine Doğanköy Sarmaşık Sokak, İnandım Sitesi 2’de önceki gün sabah saatlerinde “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandığını anlattı.

Zaifer, zanlı ile Fevzi Budak’ın tartıştıkları esnada Güler’in tasarrufunda bulundurduğu 19 cm bıçakla Budak’ı göğsünden bıçaklayarak “Öldürmeye teşebbüs” ettiğini kaydetti.

Budak hayati tehlikeyi atlattı

Müfettiş Muavini, ağır yaralanan Fevzi Budak’ın Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra, yoğun bakıma kaldırıldığını ve sabah itibarı ile hayati tehlikeyi atlattığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Zaifer, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis


 
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