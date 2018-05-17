Öfkeli abi teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da birlikte kaldığı kardeşini aralarında çıkan tartışma sonucundan tasarrufundakiile yaralayan zanlıtutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz zanlı Orhan İravul’un 16 Mayıs tarihinde saat 19.30 raddelerinde birlikte ikamet ettiği kardeşi Hüseyin İravul ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Polis çıkan tartışma neticesinde zanlı Orhan İravul’un ikametgahın mutfak bölümüne giderek orada bulunan metal saplı 28 cm uzunluğundaki bıçağı alarak, salon içerisinde bulunan kardeşi Hüseyin İravul’a karşı sallayıp sol üst kolunun 1.5 cm, sağ el bileğinden yüzeysel daha sonra yine sağ üst bacağının 2.5 cm’lik kesi oluşmasına sebep olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını olayda kullanılan bıçağın emare alındığını ayrıca meselede kardeş Hüseyin İravul’un şikâyetini geri çektiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Alpaslan Yavuz zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının KKTC vatandaşı oluşunu ve aleyhindeki şikâyetin geri çekilmesini dikkate alarak davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.