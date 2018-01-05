Odah Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Girne’de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, evinde satışa hazır paketlerde 12 gram bonzai ile yakalanan Gabriel Onyebuchi Odah aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı, Gabriel Onyebuchi Odah’ın ülkede öğrenci, statüsünde olduğu öğrenildi. Odah, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlının dün Girne’de yakalandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Zor, zanlının kaldığı daireye baskın yapıldığını, mahkeme emri ile saat 17.00-18.00 saatleri arasında yapılan aramada 5 adet streç naylona ve 3 adet ayrı beyaz kâğıtlarda satışa hazır 12 gram bonzai ele geçirdiklerini anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Zor, zanlıya 12 gram bonzai “alma” ve “tasarruf” suçları getirildiğini ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi, Bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.