Polisiye Olaylar:
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21 Şubat 2017 Salı 09:11

Oda Arkadaşını Gazla Öldürmeye Çalıştı!

Oda Arkadaşını Gazla Öldürmeye Çalıştı!
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Oda Arkadaşını Gazla Öldürmeye Çalıştı!

Gönyeli’de bu sabaha karşı dörtte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Gönyeli’de bu sabaha karşı dörtte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Gönyeli’de, B.S.E.(E-23), kira parasını kendisine ödemediği gerekçesiyle, ev arkadaşı Ahmet Cin’in yatak odasında uyuduğu sırada, mutfak gazının hortumunu yatak odası kapısının altına yerleştirip oda içersine gaz vererek Ahmet Cin’i kasten öldürmeye teşebbüs etti

Ahmet Cin, Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, polis B.S.E.’yi tutukladı.

Bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan B.S.E’ye 3 gün tutukluluk verildi.

Yenidüzen







 
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