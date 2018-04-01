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Nöbetçi Askerleri Geçemedi

Lefkoşa’da Dumlupınar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken nöbetçi askerler tarafından yakalan zanlı Muhammed Rukhsar bugün Asgeri mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Nöbetçi Askerleri Geçemedi

Lefkoşa’da Dumlupınar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken nöbetçi askerler tarafından yakalan zanlı Muhammed Rukhsar bugün Asgeri mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Nisan 2018 Pazar 19:53
Nöbetçi Askerleri Geçemedi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Dumlupınar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken nöbetçi askerler tarafından yakalan zanlı Muhammed Rukhsar bugün Asgeri mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Necip Taçlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı huzurda bulunan zanlı Muhammed Rukhsar’ın 31 Mart 2018 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Dumlupınar bölgesinde 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yetkili makamdan izin almaksızın Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada görevli askerler tarafından tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 01.04.2018 20:13
Anahtar Kelimeler:
Askeri Yasak BölgeMuhammed Rukhsar
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