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NKL son nefeste

NKL son nefeste

08 Kasım 2018 Perşembe 09:07
NKL son nefeste

Liseler arası futbol maçlarında Namık Kemal Lisesi ile Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi karşılaştı

Milli eğitim ve Kültür bakanlığı kapsamında düzenlenen spor etkinliklerinde liseler arası futbol maçlarında Dr.Fazıl Küçük Endüstri meslek lisesi ile Namık Kemal Lisesi Maraş Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın son dakikalarında NKL’nin bulduğu 2 golle sahadan 3-2 galibiyet ile ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Namık Kemal Lisesi galibiyetlere devam ediyor. Bugün Maraş sahasında Dr.Fazıl Küçük Endüstri meslek lisesi ile karşı karşıya gelen NKL son dakikalarda bulduğu 2 gol ile sahadan 3-2 galip ayrılarak 2.maçından da galibiyet ile ayrılarak gruptan çıkma adına büyük avantaj sağladı.

Karşılaşma iki takımında karşılıklı bulduğu ataklar ile başlarken Namık Kemal Lisesi ilk yarı rakip kalede daha fazla görünün takımdı. İki takımda ilk yarıda bulduğu pozisyonlulardan yararlanamazken ilk devre 0-0 tamamlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan NKL Ali Bayır’ın golü ile 1-0 öne geçti. Golün ardından santra yapan DFK savunma arkasına atılan topta kendini unutturan Emincan skoru 1-1’e getirdi. Golün ardından hücumda etkisini arttıran DFK penaltı atışı kazandı. Topun başına ilk golün sahibi Emincan geçerken skoru 2-1’e getirdi. Son dakikalarda rakibini ablukaya alan NKL son dakikalarda Ali ile Orhan’ın attığı goller ile karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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