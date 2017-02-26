Polisiye Olaylar:
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26 Şubat 2017 Pazar 15:13

Nijeryalı İspanyol Olmak İstedi

Nijeryalı İspanyol Olmak İstedi
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Nijeryalı İspanyol Olmak İstedi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Kermiya Kara Giriş kapısında sahtelediği İspanya pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan zanlı Braimah Aminu tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan Huzurda bulunan Nijerya uyruklu zanlı Braimah Aminu'nun 26 Şubat tarihinde saat 01.30 raddelerinde Kermiya sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek için orada görevli bulunan memura tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş İspanya pasaportunu ibraz ederek belgede adı geçenin kimliğine bürünerek başkasının kimliğine bürünme suçunu işlemiştir. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Güney KıbrısKermiyaKara Giriş Kapısıİspanya PasaportuBraimah AminuSahte
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