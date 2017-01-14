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14 Ocak 2017 Cumartesi 07:47

Neşe Sokak’ta Operasyon

Neşe Sokak'ta Operasyon
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Neşe Sokak’ta Operasyon
İhbar edilen eve baskın düzenleyen narkotik, Dilek Şimşek’in elindeki poşeti açtığında içerisinde 25 gram uyuşturucu çıktı

Gazimağusa’da önceki gün aldığı bir ihbar ile harekete geçen Narkotik Şube Ekipleri, Neşe Sokak’ta bir eve düzenlediği operasyon sonucunda 27 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Mesele ile ilgili Dilek Şimşek ile Osman Özbayır’ı gözaltına alan polis, dün tutukluluk istemi ile zanlıları mahkeme huzuruna çıkardı. Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 12 Ocak 2017 tarihinde aldıkları bilgi ile Gazimağusa’da Neşe Sokak adresinde uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini ve aynı gün saat 19.20’de konu ikametgaha baskın yaptıklarını söyledi. Özdesoy, mahkeme huzurundaki zanlılardan Dilek Şimşek’i ev içerisinde elinde şeffaf poşet ile yakaladıklarını ve konu poşetin içerisinde 25 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdiklerini anlattı.

Yatak odasında da uyuşturucu çıktı
Özdesoy, zanlı üzerinde yapılan arama sonucunda 1, zanlının yatak odasında komidin içerisinde 1 olmak üzere 2 gram daha “sentetik cannabinoid” türü madde ele geçirdiklerini aktaran Özdesoy, konu maddelere Devlet Kimya Laboratuvarına analize göndermek amacı ile el koyduklarını söyledi. Zanlı 2 Osman Özbayır’ın da aynı ikametgah içerisinde tespit edildiğini ve zanlı 1 Dilek Şimşek’ten elde edilen soruşturma neticesinde konu uyuşturucu maddeleri Dilek Şimşek’e veren kişi olduğunun belirlendiğini anlatan Özdesoy, soruşturmanın henüz yeni başladığına işaret ederek, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.


Diyalog
 
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