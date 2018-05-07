Nergisli'de yangın!

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde bulunan Mesarya Köpek Yarışı stadyumu karşısında Nergisli Ovası olarak bilinen mevkide dün öğle saatlerinde çıkan yangında 15 akasya ağacı kısmen, 50 dönüm kuru ot, henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen 15 dönüm biçilmemiş arpa ve 10 dönüm biçilmiş anız tamamen yandı.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.