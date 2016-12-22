Polisiye Olaylar:
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22 Aralık 2016 Perşembe 17:55

Ne Umdular Ne Buldular?

Ne Umdular Ne Buldular?
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Ne Umdular Ne Buldular?
‘Mr Pound’ isimli iş yerinden 500 liralık hediyelik eşya çalmakla suçlanan gençlerin evini arayan polis uyuşturucu ele geçirdi

Gazimağusa’da “Mr Pound” isimli işletmeden 500 TL tutarında hediyelik eşya çaldığı iddia edilen Gökberk Enes ile Kardelen Kıroğlu’nun evinde arama yapan adli şube ekipleri, 100 miligram “sentetik cannabioid” türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre yılbaşı hediyelerini bedavaya getirmek isteyen gençler, “Mr Pound” isimli hediyelik eşya mağazasına giderek, buradan yaklaşık 500 TL tutarındaki hediyelik eşyayı, yanlarında getirdikleri sırt çantası içerisine atarak çaldı. Olayın polise bildirilmesinin ardından tespit edilen gençlerin evinde arama yapan Adli Şube ekipleri, ev içerisinde 100 miligram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunca gençleri Narkotik Şube’ye devretti. Genç zanlılar Gökberk Enes ile Kardelen Kıroğlu, Narkotik Şube tarafından dün tutukluluk istemi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Öğütücü de bulundu
Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Nurettin Enginer, zanlıların evinde 20 Aralık 2016 tarihinde Adli Şube ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde, mutfak kısmında 100 miligram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu kalıntısı içerdiğine inanılan sigara izmariti bulunduğunu söyledi. Enginer, konu ikametgah içerisinde 1 adette uyuşturucu öğütmede kullanıldığına inanılan öğütücü bulunduğunu anlattı.

2 gün polis hücresindeler…
Uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, kağıdın parmak izi incelemesine gönderileceğini belirten Enginer, soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Serhan Bundak bu süreyi 2 gün ile sınırlandırdı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 2’şer gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.


Diyalog



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