Polisiye Olaylar:
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03 Şubat 2017 Cuma 16:12

Ne Bulduysa Çalıp Sattı

Ne Bulduysa Çalıp Sattı
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Ne Bulduysa Çalıp Sattı

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Mart 2016 yılında Küçük kaymaklı bölgesinde O.B.’nin kullanımındaki hediyelik eşya deposunun kapısını kırarak içerden 17 bin 490 TL değerinde hediyelik eşya çaldığı iddia edilen zanlı Aydın Orhan dün ülkeye giriş yaparken tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan huzurda bulunan zanlı Aydın Orhan’ın 24 Mart 2016 yılında meydana geldiğini, zanlının O.B’nin kullanımındaki ambardan 17 bin 490 TL değerindeki hediyelik eşyaları çalarak, başka bir şahsa sattıktan sonra yurt dışına kaçtığını söyledi. Polis olay tarihinden önce konu ambara izni olmadan girş yaptığına dair ve polis tarafından 2 sefer uyarıldığına dair kayıtlarında bulunduğunu belirtti. Polis memuru Mustafa Mahan zanlının dün ülkeye giriş yaparken yakalandığını aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı olayın aksini savunarak malların kendisine ait olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
Aydın OrhanHırsızlıkLefkoşa
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