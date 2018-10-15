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Ne bulduysa çaldı

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:29
Ne bulduysa çaldı

Ne bulduysa çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Ev Açma”, “Sirkat” ve “Birinci derece askeri bölgeyi ihlal etmek” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Roman Bazarov, bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli, zanlı Roman Bazarov 27-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında 12.00 - 08.00 saatleri arasında Köşklüçiftlikte 28. Kasım Sokak üzerinde bulunan ve Sami Dayıoglu’na ait ikametgâhın güneye bakan pancurun üzerindeki havalandırma camını muhtemelen sert bir cisimle kırıp içeriye girdiğini söyledi. Polis zanlının ev içerisinde yatak odası içerisinde muhafaza edilen 1 adet Sony marka kamera, 1 adet Fuji marka fotoğraf makinesi, bin 400 TL, 1 adet Piat D'or marka kırmızı şarap, 1 adet Alexis Lichine marka şarap, 1 adet Calvet marka kırmızı şarap, 1 adet Villa Doluca marka şarap, 1 adet JP Chenet marka şarap, 1 adet Çankaya Beyaz şarap, 1 adet Elato Likör şarap, 1 adet Baileys marka Cream, 1 adet Orijinal Likör Baileys, 1 adet Don Luciano marka şarap, 1 adet Doluca beyaz Köpüren şarap, 1 adet Stolilhnaya marka vodka, 1 adet Antler marka lacivert içki çantası, 1 adet av tüfeği, 2 adet Black Label, 1 adet gargılık, 1 adet matara, 2 adet saçak, 9 adet winner 32/6 marka fişek, 17 adet avcı 30/6 marka fişek, 4 adet avcı 29/6 marka fişek, 1 adet Cleaner winner marka fişek kutusu, 4 adet winner 32/6 fişek delil kutusunda 1 adet tüfek kılıfı ve 1 adet gargılık üzerinde asılı tüfek ölçeği sirkat ederek aynı yerden çıkış yapıldığını mahkemeye aktardı. Civisilli, mesele ile ilgili olarak polise yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğinin tespit edildiğini ancak zanlının bulunamaması üzerine aleyhine derdest emri temin edilip aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Polis memuru İzlem Civisilli, 4 Ağustos 2018 tarihinde “Ev Açma ve Sirkat” meselesi ile ilgili yürütülen soruşturmada, zanlının sirkat ettiği eşyaların bir kısmının Lefkoşa’da tespit edilip emare olarak zapt edildiğini belirtti.Polis memuru İzlem Civisilli, dün sabah 03.15’de zanlının GKRY’nden gelip 1. Derece Askeri Yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye geçiş yapmak istediği sırada tespit edilip tutuklandığını söyledi. Civisilli, zanlının, “Ev açma ve sirkat” suçlarlarıyla ilgili olarak polise gönüllü bir ifade verip suçunu itiraf ettiğini söyledi. Civisilli, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Roman BazarovHırsız
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