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Ne bulduysa çaldı

Ne bulduysa çaldı

02 Eylül 2018 Pazar 14:47
Ne bulduysa çaldı

Aydaş ne bulduysa çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de işlemiş olduğu birçok hırsızlık suçlarındanötürü tespit edilip yakalanan zanlı Soner Aydaş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlı Soner Aydaş’ın “Sirkat”, “ “Ev Açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı. Özcü, zanlının 25 Ağustos tarihinde Çatalköyde faaliyet gösteren otelin Spa Bölümünden, oraya müşteri olarak giden U.K.’ye ait 25 numaralı kapalı ama kilitsiz dolap içerisinde muhafaza ettiği Rolex marka kol saatini, 200 TL ve 20 Euro nakit parayı çaldığını söyledi.

Demir kasabalta ile kırdı

Özcü, zanlının 29 Ağustos tarihinde ise Ozanköy’de V.J.W.A.’nın evine girerek, demirden kasayı balta ile kırarak 20 bin TL değerinde ziynet eşyalarını, 10 bin TL nakit parayı ve 10 bin TL değerindeki laptopu alarak kaçtığını kaydetti.

Ziynet eşyalarını kuyumcuya sattı

Soruşturmayı yürüten polis memuru Serhat Özcü, şikâyetlerin üzerinde hırsızlıkların meydana geldiği bölgede kamera görüntülerinden zanlıyı tespit ettiklerini ve Girne’de tutukladıklarını söyledi. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada bir kısım emarelerin bulunduğunu ifade eden Özcü, Aydaş’ın verdiği ifadesinde ziynet eşyalarını kuyumcuya sattığını ve yapılan araştırmada çalıntı ziynet eşyaların bir kuyumcuda bulunduğunu kaydetti.

3 gün daha tutuklu kalacak

Polis memuru Serhat Özcü mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve aranan birçok kayıp emarenin olduğunu ifade ederek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, polisin soruşturmasının devam ettiğini ifade ederek zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Soner AydaşHırsızçaldıLaptopKasaBaltaRolexSaatPara
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