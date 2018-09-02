Ne bulduysa çaldı

29.08.2018 tarihinde, 12.30 - 13.30 saatleri arasında, Ozanköy’de S.A. (E-32), Vernon James Weir ATTWEL’e ait ikametgaha girerek içerisindeki kasayı hasara uğrattıktan sonra kasada bulunan muhtelif ziynet eşyalarını,140 sterlin, 1000 TL nakit para ve bir adet dizüstü bilgisayarı çalmıştır. Adı edilen tespit edilerek tutuklanmış olup, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada, 25.08.2018 tarihinde de, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin spa bölümünde müşteri olarak bulunan bir şahsın dolabında da bir adet kol saati, 200 TL ve 20 euro nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.