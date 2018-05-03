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Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve Ali Yırtıcı’nın işlettiği Yırtıcı Construction isimli işyerinde çalışan ve işyerine ait araç ve boyaları satarak sahtekârlıkla para temin eden zanlı Murat Sardu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ne bulduysa çaldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve Ali Yırtıcı’nın işlettiği Yırtıcı Construction isimli işyerinde çalışan ve işyerine ait araç ve boyaları satarak sahtekârlıkla para temin eden zanlı Murat Sardu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:50
Ne bulduysa çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve Ali Yırtıcı’nın işlettiği Yırtıcı Construction isimli işyerinde çalışan ve işyerine ait araç ve boyaları satarak sahtekârlıkla para temin eden zanlı Murat Sardu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 16 Mart 2018 tarihinde zanlı Murat Sardu’nun müstahdemi olduğu ve depocu olarak çalıştığı Ali Yırtıcı’ya ait şirkette kullanılmaz durumda bulunan EM 640 plakalı Nissan marka gri renk aracı sirkat ettikten sonra, hurdacıya yalan beyanla kendisinin olduğunu söyleyerek, satıp sahtekârlıkla 1000 TL para temin ettiğini belirtti. Polis zanlının yine 2018 yılı Nisan ayı içerisinde müstahdemi olduğu ve depocu olarak çalıştığı bir sırada aynı işletmeye ait 15 adet 20 kilogramlık beyaz duvar boyalarını kendisinin olduğunu söyleyip, yalan beyanda bulunarak, karşılığında BN 996 plakalı mavi renk Reno 9 model aracı temin ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ergüleç zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını ve yürütülen soruşturmalar sonucunda EM 640 plakalı Nissan marka araç ile sirkat edilen boyaların bir kısmının bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının çalıştığı dönemde şirketten birçok eşya sirkat edildiğini ve zanlının bağı olduğuna inanıldığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Murat SarduçaldıHırsızYırtıcı Construction
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