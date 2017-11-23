Narkotik Polisinden Film Gibi Operasyon

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ortaköy’de, dün akşam gerçekleştirilen operasyon sonucunda polis içiciden satıcılara gelerek 6 kişiyi tutukladı. Tutuklanan zanlılar Asiltürk Kansaran, Cemre Sağıroğlu, Turgut Şenol, Uğurcan Bük, Kadriye Denise Sürücü ve Ekrem Zeden bugün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin 22 Kasım tarihinde saat 17.30 sıralarında huzurda bulunan zanlı Asiltürk Kansaran’ın üzerinde devriye gezen polis ekipleri tarafında yapılana aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunduğunu söyledi. Polis Kansaran ile birlikte bulunan zanlı Cemre Sağıroğlu’nun da meseleye bağlantısı olduğu gerekçesi ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların gönüllü ifa verdiğini ve ifadelerinde aralarında para toplayıp söz konusu maddeyi zanlı Turgut Şenol’dan aldıklarını itiraf etmesi üzerine Şenol’un ikametgâhına gidildiğini belirtti. Polis Şenol’un ikametgahına saat 02.30 sıralarında Kermiya’da gerçekleştirilen operasyon sırasında, kullanımında bulunan araç ile park edeceği sırada polis ekibini fark etmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne ait iki araca kullanımında bulunan araç ile vurarak hasar yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığını ve kaçış esnasında tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi yola saçmak suretiyle imha ettiğini söyledi. Polis akabinde zanlının kaza yapması üzerine yakalandığını ve aracında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Fadıl Metin zanlının vermiş olduğu ifadesinde tasarrufunda bulunan bulunan maddeyi 10 gram olarak Uğurcan Bük’den aldığını içerisinden 1 gramını Kansaran ve Sağıroğlu’na verdiğini, 2 gramını ise zanlı Kadriye Denise Sürücü’ye verdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis zanlı Uğurcan Bük’ün tespit edilmesi üzerine tasarrufunda yaklaşık 13 gram madde bulunduğunu belirtti. Polis Sürücü’nün ise tutuklandığını ancak tasarrufunda madde bulunmadığını belirtti. Polis memuru Metin yapılan ileri sorguda zanlı Ekrem Zeden’in de mesele ile bağlantısı olduğunun anlaşıldığını ve tespit edilerek yakalandığını mahkemeye aktararak üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram madde bulunduğunu söyledi. Polis meselenin geniş kapsamlı sürdüğünü aranan bir şahsın daha olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.