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Narenciye bahçesinde yangın

Narenciye bahçesinde yangın

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:22
Narenciye bahçesinde yangın

17.7.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Güzelyurt - Yuvacık yolu üzerinde bulunan Fırat GÜLSEVEN’in sorumluluğunda bulunan narenciye bahçesi içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda 5 dönüm narenciye bahçesi içerisinde bulunan 15 adet narenciye ağacı, 2 adet sulama borusu ve 4 top damla sulama lastiği yanarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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