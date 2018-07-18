Narenciye bahçesinde yangın

17.7.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Güzelyurt - Yuvacık yolu üzerinde bulunan Fırat GÜLSEVEN’in sorumluluğunda bulunan narenciye bahçesi içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda 5 dönüm narenciye bahçesi içerisinde bulunan 15 adet narenciye ağacı, 2 adet sulama borusu ve 4 top damla sulama lastiği yanarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.