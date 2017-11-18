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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:57

Namus Meselesi Diyerek Araç Yaktı

Namus Meselesi Diyerek Araç Yaktı
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Namus Meselesi Diyerek Araç Yaktı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde meydana gelen araç yakma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Umur Köylü tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı zanlı Umur Köylü’nün 18 Kasım’da 05.15’de Kırlangıç Sokak Numara 10 adresinde park halinde bulunan aynı adreste sakin Ferdi Celepci’ye ait ES 730 plakalı salon aracın üzerine muhtemelen yanıcı madde dökerek, ateşe verip, kasti hasara uğratmakla methaldar olduğunu söyledi. Polis olay mahallinde yapılan soruşturmada ikametgâhın giriş bahçe duvarının üzerinde zanlının yazmış olduğu düşünülen, müşteki Ferdi Celepci’ye ait tehdit notu bulunduğunu belirtti. Polis konu mektubun naylon içerisinde ve şişeye sarılı olarak bulunduğunu belirtti. Polis zanlının konu not da müştekiye hitaben seni “O.Çocuğu karımla ilişki yaşayıp onu hamile bıraktın ve sonra da terk ettin bu namus meselesi kan temizler” demek sureti ile tehdit ettiğini de mahkemeye aktardı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten Kunduracı, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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Araç YakmaUmur Köylü
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