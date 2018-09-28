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Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı cezaevine gönderildi

Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı cezaevine gönderildi

28 Eylül 2018 Cuma 15:54
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı cezaevine gönderildi

Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da namaz kılmak için gittiği camiden cep telefonu çalan zanlı Semir Okur tutuklanmasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hamza Tarman, zanlı Semir Okur’un 3 Eylül’de Lefkoşa’da Yenişehir Camii’nde bank üzerinde dinlenen zanlı Süleyman Toprak’ın 1700 TL değerinde cep telefonu ve 30 TL değerindeki telefon kılıfını çalıp, 400 TL’ye sattığını belirtti. Zanlının benzeri suçtan sabıkaları olduğunu söyleyen Tarman, KKTC’de yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonuHırsızçaldıSemir Okur
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