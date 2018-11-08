banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93506
ALTIN
214.992
DOLAR
5.4653
STERLİN
7.1420
EURO
6.2448
Nadia 3 ay hapis yatacak
NADİA 3 AY HAPİS YATACAK
Psikopat kız tutuklu yargılanacak
PSİKOPAT KIZ TUTUKLU YARGILANACAK
Cengizhan 5 ay hapis yatacak
CENGİZHAN 5 AY HAPİS YATACAK
Haspolat'da kaza
HASPOLAT'DA KAZA
banner282
Flaş Haber
Haspolat'da kaza
Kapat

Nadia 3 ay hapis yatacak

Nadia 3 ay hapis yatacak

08 Kasım 2018 Perşembe 18:39
Nadia 3 ay hapis yatacak

Nadia 3 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Alsancak’ta kıskançlık yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan Nadia Maria Hajjam bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanarak 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu. Kararı okuyan Hacımulla, 27 Temmuz 2018 tarihinde Alsancak’ta sanığın birlikte kaldığı erkek arkadaşı Savaş Şanverdi’yi aralarında çıkan kıskançlık kavgası yüzünden kasığından ve karnından birer kez bıçaklamak sureti ile ağır yaraladığını söyledi. Olayın ardından sanığın tutuklandığını, ifade verip suçunu kabul ettiğini, çok kıskandığı için böylesi bir suç işlediğini söylediğini kaydeden Hacımulla, sanığın erkek arkadaşının ise şikâyetçi olmadığını, ileride evlenecekleri yönünde beyanda bulunduğunu ifade etti.

Hacımulla, Savaş Şanverdi’nin sanığın tutuklu bulunduğu 10 Eylül süre içerisinde haftada iki kez ziyaret ettiğini de söyledi. Sanığın yasada 7 yıl hapis öngören ağır yaralama suçundan yargılandığını kaydeden Yargıç, şikâyetçi olmamasını, genç ve sabıkasız oluşunu, suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini açıklayarak, Ağustos ayı 2018 tarihinden beridir hükümsüz tutuklu olan sanığı 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Nadia Maria Hajjam3 Ay HapisSavaş Şanverdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Psikopat kız tutuklu yargılanacak
Psikopat kız tutuklu yargılanacak
Cengizhan 5 ay hapis yatacak
Cengizhan 5 ay hapis yatacak
Haspolat çemberinde kaza
Haspolat çemberinde kaza
NKL son nefeste
NKL son nefeste
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ağır teminata bağlandılar
Ağır teminata bağlandılar
Tüp gaza indirim
Tüp gaza indirim
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ağır teminata bağlandılar
Ağır teminata bağlandılar
Sağlı tutuksuz yargılanacak
Sağlı tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim