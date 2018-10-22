Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni Boğaziçi’nde, çalıştığı Salamis Bay Conti isimli otelden muhtelif yiyecek çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Sıddık Kaçar bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Salamis Bay Conti Otel’de çalışan Mehmet Sıddık Kaçar, otelin mutfağından muhtelif yiyecekleri sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Otelin güvenlik görevlileri tarafından tespit edilerek polise teslim edilen zanlı Kaçar, bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Kaçar, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.