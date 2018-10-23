banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94682
ALTIN
223.679
DOLAR
5.6803
STERLİN
7.3635
EURO
6.5153
Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı
MUTFAKTAN YİYECEK ÇALDI, TUTUKLANDI
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı!
ÇALUDA’NIN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
10 bin TL’ye serbest
10 BİN TL'YE SERBEST
banner282

Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı

Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı

23 Ekim 2018 Salı 08:39
Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı

Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni Boğaziçi’nde, çalıştığı Salamis Bay Conti isimli otelden muhtelif yiyecek çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Sıddık Kaçar dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Salamis Bay Conti Otel’de çalışan Mehmet Sıddık Kaçar, otelin mutfağından 2 kaşık kısır, 200 gr hellim ve 2 adet limon sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Otelin güvenlik görevlileri tarafından tespit edilerek polise teslim edilen zanlı Kaçar, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Kaçar, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Çaldıklarını sırt çantasına koydu…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mehmet Sıddık Kaçar’ın, 21 Ekim 2018 tarihinde müstahdemi olduğu Salamis Bay Conti Otel’in mutfağı içerisinden muhtelif çeşitlerdeki yiyeceği sırt çantasına koyup sirkat ettiğini açıkladı. Zanlı Kaçar’ın, otelin güvenlik görevlileri tarafından tespit edildiğini ifade eden tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak polise bilgi verildiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, TC vatandaşı olan zanlının KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, olayın ardından zanlının işine son verildiğini ve ikamet izninin iptali için gerekli işlemlerin ise otel tarafından başlatıldığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Sıddık Kaçar’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Sıddık KaçarçaldıHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı
Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı
10 bin TL’ye serbest
10 bin TL’ye serbest
6 aylık bebek ile umuda yolculuk
6 aylık bebek ile umuda yolculuk
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
24 yolcunun bulunduğu minibüs alt geçitte mahsur kaldı
24 yolcunun bulunduğu minibüs alt geçitte mahsur kaldı
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Minibüs şoförü Ahmad 2 gün tutuklu kalacak
Minibüs şoförü Ahmad 2 gün tutuklu kalacak
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim