Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni Boğaziçi’nde, çalıştığı Salamis Bay Conti isimli otelden muhtelif yiyecek çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Sıddık Kaçar dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Salamis Bay Conti Otel’de çalışan Mehmet Sıddık Kaçar, otelin mutfağından 2 kaşık kısır, 200 gr hellim ve 2 adet limon sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Otelin güvenlik görevlileri tarafından tespit edilerek polise teslim edilen zanlı Kaçar, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Kaçar, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Çaldıklarını sırt çantasına koydu…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mehmet Sıddık Kaçar’ın, 21 Ekim 2018 tarihinde müstahdemi olduğu Salamis Bay Conti Otel’in mutfağı içerisinden muhtelif çeşitlerdeki yiyeceği sırt çantasına koyup sirkat ettiğini açıkladı. Zanlı Kaçar’ın, otelin güvenlik görevlileri tarafından tespit edildiğini ifade eden tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak polise bilgi verildiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, TC vatandaşı olan zanlının KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, olayın ardından zanlının işine son verildiğini ve ikamet izninin iptali için gerekli işlemlerin ise otel tarafından başlatıldığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Sıddık Kaçar’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.